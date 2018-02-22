AK Parti Milletvekili Erdoğan’dan gazi Çetin’e ziyaret

AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, El Bab operasyonunda gazi olduktan sonra Afrin’de yaralanan uzman çavuş Ahmet Çetin’i ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, El Bab operasyonunda gazi olduktan sonra Afrin’de yaralanan uzman çavuş Ahmet Çetin’i ziyaret etti.

Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve teşkilatı mensuplarıyla birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, gazi Ahmet Çetin’in sağlık durumu ile ilgili bilgiler aldı. Erdoğan, ziyarette tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazi Ahmet Çetin ve tüm gazilere acil şifalar diledi.