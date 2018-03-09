AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, Halkapınar’da

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Halkapınar ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Halkapınar ilçesini ziyaret etti.

Davutoğlu ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’yı, ilçe girişinde Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurun, partililer ve vatandaşlar tarafından karşıladı.

Daha sonra Halkapınar Hal Meydanı’na giden Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Halkapınar’da olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Davutoğlu, AK Parti iktidarları döneminde Halkapınar’a vaat edilen tüm projelerin gerçekleştiğini görmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ardından vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, gençlerle fotoğraf çektirdi.

AK Parti Halkapınar İlçe Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Kurun’u makamında ziyaret eden Davutoğlu, Kurun’a yeni görevinde başarılar diledi.

Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar da Davutoğlu’na İvriz Kaya Anıtı işlemeli fayans tablo hediye etti.