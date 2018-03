AK Parti Konya İl Danışma Meclisi ve Vefa programı gerçekleştirildi

AK Parti Konya İl Başkanlığı 69. İl Danışma Meclisi ve Vefa programı gerçekleştirildi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı 69. İl Danışma Meclisi ve Vefa programı gerçekleştirildi.

Program şehitler ve yakın zamanda hayatını kaybeden Taşkent İlçe Başkanı Abdülbaki Acet, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday ve önceki dönem Başkan Yardımcısı Nurettin Akmeşe için okunan Fatiha Suresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İl Danışma Meclisi Divan Başkanlığını Başkan Yardımcısı Ali Sürücü yaparken, Divan üyeleri İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, İl Başkan Yardımcıları Ali Dığrak ve Seyit Mehmet Sümer hazır bulundu.

Programda ilk olarak söz alan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “2001’de başladığımız bu kutlu yürüyüş tuttuğumuz nöbetlerle bu günlere kadar geldi. Bu kutlu yürüyüşte hayatını kaybeden çok değerli kardeşlerimiz, ağabeylerimiz oldu. Yüce Mevla’dan bir kez daha onlara rahmet diliyorum. Son iki hafta içinde de iki değerli kardeşimizi kaybettik. Biri birlikte görev yaptığımız Mehmet Ali Özbuğday kardeşimiz, diğeri de bize nöbeti devreden Nurettin Akmeşe kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Kalanlara ise sabırlar versin” dedi.



“2019’a çok iyi hazırlanmak zorundayız”

2019 yılındaki seçimlerin önemine dikkat çeken Angı, “Teşkilat olarak göreve gelir gelmez 31 ilçemizin kongrelerini tamamladık. Geçtiğimiz ay da ilçelerimizin danışma meclislerini yapmış olduk. Bir taraftan gençlik kollarımız yapılanmalarını tamamladı. Kadın kollarımız da bu çalışmalarını yürütüyor. 3 Mart’ta da inşallah il kongremizi gerçekleştireceğiz. Akabinde de gençlik ve kadın kollarımızın kongreleri ile birlikte kongrelerini tamamlamış teşkilatlar olarak 2019 seçim sürecini yöneteceğiz. İki önemli seçimin olduğu 2019 yılına çok iyi bir biçimde hazırlanmak zorundayız. Bir taraftan üye güncellemelerimizi yapacağız, öteki taraftan da yeni üye kayıtları yapacağız. Tüm teşkilatlarımızla bu süreci en iyi şekilde yöneteceğiz. 2002’den bu yana Konya bu davaya her seçimde desteğini arttırarak devam ettirmiştir. İnşallah 2019 yılında da bu yükseliş devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Mazlumların umudu Türkiye”

Tüm mazlum coğrafyaların Türkiye’den medet umduklarını dile getiren Angı, “AK Partinin ülkemizi nereden nereye getirdiği ortada. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ilgiyle izlenen bir lider. Tüm mazlum coğrafyalar da Türkiye’den medet umuyor. Dünyanın hasret olduğu adalet, hakkaniyet ve mazlumların umudunu şu anda Türkiye temsil ediyor. Teşkilat mensupları olarak genel başkanımıza her türlü desteği vermek zorundayız. Bu ülkeyi çok daha iyi noktalara taşımak, emanet olarak aldığımız bu görevleri bizden sonrakilere çok daha iyi bir noktada teslim etmek adına nöbetteyiz. İster sandık yönetimleri, mahalle yönetimleri, ister ana kademeler, kadın ve gençlik kollarında görev alıyor olalım. Görevimizi en iyi şekilde yapmak için çalışmalıyız. Bizler bu ihlas ve samimiyetle çalıştıkça Cenab-ı Hak yeni kapılar açacaktır. Yeter ki biz bu hasbiliği kaybetmeyelim, birbirimizle olan dayanışmamızı sıklaştıralım. Madem hep birlikte Konyayız, Hep birlikte Türkiyeyiz diyoruz, bunun da gereğini yapmak durumundayız. Gün milli birlik ve beraberlik günüdür. Her türlü alanda bu milli duyarlılığı üst seviyeye çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.



“Zeytin Dalı operasyonu bir beka mücadelesidir”

Sözlerinin sonunda ülkemizin Afrin de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı operasyonuna değinen Angı, “Türkiye bir yandan içeride terör örgütleri ile mücadele ederken, bir yandan da yurt dışında terörün kökünü kazımak için büyük bir mücadele veriyor. Şu anda Afrin de Mehmetçiklerimiz büyük bir fedakarlıkla terör yuvalarını bir bir yok ediyor. Bu bir beka mücadelesidir. Rabbim ülkemizi her türlü tehlikeden korusun. Muzafferiyetle bu operasyonları tamamlayıp, bölgenin huzura eriştiği günler yakındır inşallah. 69. İlçe Danışma Meclisinin partimize, şehrimize hayırlı çalışmalara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

“AK Parti belediyeleri ile Konya’nın çehresi değişti”

AK Parti belediyeleri döneminde Konya’nın yepyeni bir çehreye kavuştuğunu dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Konyamız son yıllarda çok büyük bir gelişim gösterdi. AK Parti döneminde, AK Partili Belediyelerin çalışmalarıyla zaten itibarlı bir şehir olan Konyamız, yeni bir hüviyete kavuşmuştur. Son 4 yıldır Büyükşehir Yasası ile birlikte Konya’da topyekun bir kalkınma süreci başladı. 31 ilçemizde çok önemli yatırımlara imza atmış bulunmaktayız. Gelinen bu noktada teşkilatımızın belediyelerimize büyük destekleri oldu. Büyükşehir Yasası ile birlikte bunu yakinen görme fırsatımız oldu. Bu destek bugün de artarak devam ediyor. Son 4 yılda teşkilatlar ve belediyeler olarak önemli imtihanlardan geçtik. Tüm bu imtihanlardan da hamd olsun Konya olarak başarı ile çıktık. Şimdi yeni bir imtihan dönemi başlamış oldu. Yeniden kolları sıvamamız gerekiyor. 2019’da da Konya olarak inşallah bayrağı, en yükseklere çıkartacağımızı düşünüyorum, inanıyorum. Bunu belediyelerimizle, dava arkadaşlarımızla, tüm Konyalı hemşehrilerimizle yeniden başaracağız” dedi.

“Fırat ve Afrin harekatıyla ülkemizi kuşatma senaryolarını bozduk”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da Zeytin Dalı Harekatı’na değinerek, “Bir taraftan ülkemizi kuşatmaya çalışan senaryoları Fırat ve Afrin harekatıyla bozarken, bizim bozduğumuz Anadolu’ya dönük harekattır. Bizim bozduğumuz bu ülkenin geleceğine, umuduna saldırıdır. O yüzden milletçe bir olduk. O yüzden ayağa kalktık” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi, Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de, dava arkadaşlarına seslenerek, “Biz ulvi davanın bugünkü temsilcileri olarak adımlarımızı atıyoruz. Davamıza, liderimize bağlılığımız devam edecek” şeklinde konuştu.



“Konya AK davanın işaret fitilinin ateşlendiği yerdir”

İl Danışma Meclisinin ardından vefa programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Vefa programının açılış konuşmasını yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Bu kutlu yürüyüşte her geçen gün gücümüzü artırmak ve bu davanın daha ileriye gitmesi adına hep birlikte gayret etmek zorundayız. Bu sadece ülkemiz için değil hak ve adalete susamış tüm mazlum coğrafyalar için önemli. Bu gayretle yolumuzda yürürsek çok daha huzurlu, geleceğe çok daha umutlu bakan dönemlere doğru ilerleyeceğiz” dedi.

Başkan Hasan Angı’dan sonra söz alan Konya İl Koordinatörü, Düzce Milletvekili Fevai Arslan, Türkiye’nin AK Parti iktidarlarında geldiği noktaya dikkat çekerek, “Hizmetlere o kadar alıştık ki,8-10 tana hastanenin ismi sayılıyor ancak bize normal geliyor. Yeni nesle bunu çok iyi anlatmamız lazım. Konya AK davaya her zaman sahip çıkmış, bu davanın işaret fişeğinin atıldığı şehirdir. Konya şükürler olsun ki bu fitili ateşledi ve yıllardır bunun arkasından geliyor. Bu teşkilatlar bu davaya sahip çıktıkça bu aziz millete hizmetler devam edecektir” dedi.



“AK Parti veda değil vefa partisidir”

AK Partinin bir veda değil bir vefa partisi olduğunu dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, “AK Partide veda yoktur. Vefa ile bu yolda yürünür. Teşkilatlarımızda en tepeden an alta kadar hepimiz bir zincirin halkalarıyız. Bu zincirin hiçbir halkası diğerinden daha az önemli değildir. Koltukların bizim için hiçbir önemi yoktur. Yüreğimizdeki de dilimizdeki de, zihnimizdeki de budur” diye konuştu.

Vefa programında son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun konuştu. Sözlerine yakın zamanda kaybedilen Abdülbaki Acet, Mehmet Ali Özbuğday ve Nurettin Akmeşeyi anarak başlayan Sorgun, “Bu bir vefa programı olunca yakın zamanda kaybettiğimiz bu kardeşlerimizi hatırlamadan geçmek olmaz. Cenab-ı Hak hepsine rahmeti ile muamele etsin, kabirleri cennet olsun” dedi.

Plaket töreniyle devam eden program, yemek ikramı ile sona erdi. AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday’ın vefatı sebebiyle ertelenen Şubat Ayı (69.) İl Danışma ve Vefa Programına, Eski Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Konya Bölge Koordinatörü Fevai Arslan, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya milletvekilleri, il başkan yardımcıları, İlçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve pek çok teşkilat mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi.