Ahmet Baydar: “Akhisar karşısındaki oyundan dolayı özür dileriz”

Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, deplasmanda 3-0 mağlup oldukları Akhisar maçında oynanan oyundan dolayı özür diledi.

Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, deplasmanda 3-0 mağlup oldukları Akhisar maçında oynanan oyundan dolayı özür diledi.

Dün akşam oynanan Akhisar maçı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, “Cuma akşamı deplasmanda Akhisarspor karşısında oynadığımız kabul edilemez oyundan dolayı tüm taraftarlarımızdan kulübümüz adına özür dileriz. Yönetim kurulumuz pazartesi günü bu gündemle toplanacak olup, gereken tedbirleri ve önlemleri alacaktır. Takımımız Malatya maçında şehrimize yakışan bir mücadele ortaya koyacak ve camiamızın hak ettiği oyunu tüm taraftarlarımıza izletecektir” dedi.