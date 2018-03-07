Ağır sanayinin ihracatçı kadını

Konya'da iş kadını Sevda Kayhan Yılmaz'ın ağır sanayi sektöründe faaliyet gösteren hidrolik fabrikasında üretilen ürünlerin yüzde 85'i 30 ülkeye satılıyor.

Konya’da iş kadını Sevda Kayhan Yılmaz’ın ağır sanayi sektöründe faaliyet gösteren hidrolik fabrikasında üretilen ürünlerin yüzde 85’i 30 ülkeye satılıyor.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Sanayi Odası (KSO) Meclis Başkanı olan Yılmaz’ın 250 kişiyi istihdam ettiği şirketinde, baraj kapakları, köprü hidrolikleri, hidrolik ve pnömatik silindirler üretiliyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü mezunu olan 2 çocuk annesi Yılmaz, yaptığı açıklamada, babasından devraldığı fabrikasında üretilen ürünlerin Almanya, Avusturya, İsveç, Fransa ve ABD başta olmak üzere 30 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Şirketin yöneticilerinin yüzde 66’sının kadınlardan oluştuğunu anlatan Yılmaz, “Sanayide kadın olmanın hiçbir zorluğunu yaşamadım. Bilakis avantajlarını gördüm. Kadınlar iş hayatında daha fazla rol almalı.” dedi.

Çalışmaya çok küçük yaşta başladığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

“Doğduğumda evimizin altı atölyeymiş. Sürekli oraya girer çıkardım. Üniversiteyi bitirdikten sonra babamın yanına fabrikaya geldim ve işin ucundan tutmaya başladım. Önce operatörlük yaptım, kalite sistemine ve yurt dışı ilişkilere baktım. Daha sonra babam görevini teslim etme zamanının geldiğini söyleyince fabrikanın başına ben geçtim. Babam her zaman ‘Türkiye ve Türk sanayisi için çalış’ derdi. Bu yüzden ihracat için çalışmaya başladık ve ağırlıklı olarak da ihracat üzerine üretim yapıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 85’ini ihraç ediyoruz. Hedefimiz inşallah yıllık 50 milyon dolarlık ihracata ulaşmak.”



“Kapılar daha kolay açılıyor”

Yılmaz, sanayide kadın olmanın avantaj olduğuna dikkati çekerek, “Çünkü sanayide kadın olduğunuz zaman çok kolay fark ediliyorsunuz ve aslında kapılar daha kolay açılıyor. Erkeklerin karşılaştığı birçok sorunla karşılaşmıyorsunuz. Ailemde annem ve eşim, çalıştığım yerde ise iş arkadaşlarım bana hep destek oldu. Bazen ufak tefek sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Mesela geçen yıl bir iş adamı bana ‘sen kadınsın, ne işin var ağır sanayide, git butik işlet, krem üret’ dedi. Ben de ‘kadın olmakla iş yapmanın ne alakası var’ dedim.” şeklinde konuştu.