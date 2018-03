“AĞACIN ÇÜRÜĞÜ ÖZÜNDEN, ADAMIN ÇÜRÜĞÜ SÖZÜNDEN BELLİ OLUR”-Rıdvan Bülbül-Yeni Meram Gazetesi

■ Sükûnetim asaletimdendir, her lafa verilecek cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf laf mı diye, bir de bakarım söyleyen adam mı diye.

■ Acı su da, tatlı su da berraktır. Görünüşe aldanma! Görünüşte herkes insandır ama gerçek insan kendini bilendir. (Hz. Mevlana)

■ İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir! (Şeyh Edebali)

***

Günümüzde toplumsal yapılar, bir kez daha yinelemek gerekirse “adam gibi adam yoksulluğu ve sıkıntısı” içinde sıkışmış bir görüntü veriyor ve nefes almakta bile zorluk çekiyorsunuz. Dahası İnsanı insan yapan, daha doğrusu “adam” yapan, onun becerisi, mahareti, titizliği, başarısı değildir. İnsanı “adam” yapan erdemleridir:

“ Erdem ahlakın övdüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk, yardımseverlik, yiğitlik bilgelik, alçakgönüllülük, iyi yüreklilik, ölçülülük gibi niteliklerin ortak adıdır.”

…

“İyi ve kaliteli adam” kıtlığına, başka bir deyişle “adam gibi adam” sıkıntısına eski deyimiyle “kaht-ı recul” denir. Bu bağlamda Albert Camus’un görüşlerini öğrenmek gerekecek;

“Her şeye katlanabilirim, yeter ki içimde o yoğun ve coşkun yanımı duyayım..

– İnsan söyledikleriyle değil, söylemedikleriyle insanlaşır…

– Hayatta ne öğrendiysem futboldan öğrendim. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi…

– Hayat aslında anlamsız bir bulanıklıktır ama ona anlam katabilmek gerekir…

– Mutlaka bir tercihiniz olmalı ona dayanmalı onun için mücadele etmelisiniz.Tercihliksiz de bir tercih. Önümden gitme, takip edemeyebilirim… Arkamdan gelme sana yol gösteremeyebilirim… Yanımda yürü ve yalnızca dostum kal…

– Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür…

– Para mutluluğu satın alır. Eğer paran varsa çalışmak zorunda kalmazsın, zamanı satın alırsın ve bu zamanı kendini mutlu edecek şeyler yaparak değerlendirirsin. Hayatımın kusurlu yanlarını saklamak zorunda oluşum soğuk hava veriyordu, bu soğukluğu da erdemle karıştırıyorlardı…

…

■ İki çeşit insan vardır;

Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen

Zaman geçtikçe yüzsüzleşen.

(Mehmet Akif Ersoy)

■ Dünyada 3 grup insan var;

Bir şeyi yapan ve yaratan “küçük” bir seçilmiş grup,

Bir şeyin yapılmasını seyreden “büyükçe” bir grup,

Ne olup bittiğini bilmeden yaşayan “muazzam” bir kalabalık..

■ ‘Dünyada üç çeşit insan vardır; sayı sayabilenler ve sayamayanlar.

(George Carlin)

■ Önce zarar vermeyin.

(Hipokrat)

…

Şems-i Tebrizi’yi konuşup nasihat etmesi için bir meclise davet etmişler. Hazret, meclise girer girmez kapı eşiğine oturmuş. Kendisini başköşeye davet edenlere de şu yanıtı vermiş:

Adam adam değilse, köşe bile eşik olur ona!”

“Adam adamsa oturduğu her yer köşe olur ona

■ Yaşamda her şey olabilirsin, fakat önemli olan yaşam içinde insan olabilmektir. (Şems-Tebrizi)

…

Dr. Wayne W. Dyer’in iyi insan öngörüsü “adam gibi adamı” çağrıştırmaktadır;

■ İyi insanlar, yaşamın her yönünü severler, şikayet etmekle ya da olayların daha değişik olmasını istemekle vakit kaybetmezler.

….

■ Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.(Namık Kemal)

■ Adam olmak cinsiyet meselesi değil, haysiyet meselesidir.(N.Fazıl Kısakürek)

■ Hayatta hiçbir zaman yalpalamayacaksın, düşüncelerinde bir ileri bir geri adımlar atmayacaksın, her dönemin adamı değil, her dönem adam olacaksın. (Rauf Denktaş)

….

■ Ağacın çürüğü özünden

Adamın çürüğü sözünden belli olur.

(Türk Atasözü)

■ Eğer iyi olamıyorsanız, dikkatli olun!” (Amerikan Atasözü)

■ Bir adam yetiştirirsen bir kişi yetiştirmiş olursun, bir kadın yetiştirirsen bir aile yetiştirmiş olursun. (Afrika Atasözü)

…

■ İnsanlar yüksek mevkilere ulaştıkça tanrılaştıklarını zannederler, düştükleri zaman insanlıklarının da elden gittiğini görürler.

( Sokrat)

■ Büyük adamlar, büyük oldukları için büyük işlere kalkışırlar. Akılsızlar ise, büyük işleri kolay sandıkları için. (Vaucenargues)

■ İnsan olmak ve hayatı hayvanlardan daha az anlamak ne hazin şey. (Panait Istrati)

■ İyi düşünür, fena hareket ederiz. ikisini nefsinde birleştiren insan; bir istiridye kabuğu içindeki nadir bir inci tanesi gibidir.”

(Bernard Shaw)

..

■ Âlem el üzre gezdirir anı nigîn-veş .

Her kim ki iyilik ile cihanda çıkarsa ad.

Her kim adını cihanda “iyi”ye çıkarmış ise insanlar onu yüzük kaşı gibi el üstünde gezdirirler

Hayattayken el üstünde tutarlar veya ölünce onu elleri üzerinde taşıyıp mezara koyarlar.

(Bursalı Beliğ)

…

■ Rakîb kılsa cefâ, ben vefâ, veli şâdem

Ki yahşi yahşiye uğrar, yaman yamana yeter.

Rakip cefalar etse, buna karşı ben yine sevgiliye vefa göstersem, bundan şad olurum. (Fuzuli)

“Beyitin ilk dizesindeki deyişi tam bir “iyi”lik halidir. Nitekim beytin diğer dizesinde “İyi iyiyle, kötü kötüyle” darbımeselini anımsatarak der ve aşk işinde cefaya sabredip vefa gösterdiği için kendisini sevgiliye rakipten daha fazla yakın hisseder. Sevgili ki “iyi”dir, elbette âşıkını da “iyi”lerden isteyecektir. Tıpkı bunun gibi Mutlak Sevgili ile kulları (âşıkları) arasında da aynı “iyi”lik kuralı geçerlidir. Arada sırada iyilik yaparak iyi âşıklar/kullar arasına katılmak imkânsızdır. Ancak özünde iyi olan bir kulun veya aşıkın iyilik yapmasıdır ki, bu riyadan uzaktır ve

Değerlidir. “Bugün dünden çok iyilik yaptım” demek yetmez, geçerli olan şudur; “Bugün (âşıklıkta/kullukta) dünden daha iyiyim!”

…

■ İnsan-ı kâmil olmağa sa’y eyle âdem ol

Olgun insan olmaya çalış, ta ki sana adam desinler. (Baki)

■ Nev’iyâ lazım değil olmak fülan ibn-i fülan

Marifet kesb eyle ta bir âdem ol âdem gibi.

Ey Nev’î! Sana “Falancanın oğlu filanca” denilmesine itibar etme. Öyle bir bilgelik ile yaşa ki adam gibi adam ol. ( (Nev’i)

…

Başta yansıttığımızı son da bir kez daha ifade edersek yine deriz ki;

Günümüzde toplumsal yapılar, “adam gibi adam yoksulluğu ve sıkıntısı” içinde sıkışmış bir görüntü veriyor ve nefes almakta bile zorluk çekiyorsunuz. İnsanı insan yapan, daha doğrusu “adam” yapan, onun becerisi, mahareti, titizliği, başarısı değil, İnsanı “adam” yapan erdemleridir;

“ Erdem ahlakın övdüğü ve ahlaklı olmanın gerektirdiği doğruluk, yardımseverlik, yiğitlik bilgelik, alçakgönüllülük, iyi yüreklilik, ölçülülük gibi niteliklerin ortak adıdır.”

…

■ Ben öncelikle şartlar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan, her fırsatı yiğitçe karşılayan, zekice hareket eden, tüm iş ve ilişkilerinde onurlu davranan, huysuz kişilere ve olumsuzluklara iyi yaklaşan, ayrıca zevklerini kontrol altında tutan ve talihsizliklere boyun eğmeyen, başarıyla şımarmayan insanlara eğitimli derim. (Sokrates)