Afrin’deki Mehmetçik’e insansız kara aracı takviyesi

Son dönemde insansız hava araçlarını etkin şekilde kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında insansız kara araçlarını da etkin bir şekilde kullanmaya başlayacak.

Son dönemde insansız hava araçlarını etkin şekilde kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında insansız kara araçlarını da etkin bir şekilde kullanmaya başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız.” açıklamasının ardından gündeme gelen insansız kara araçlarının teminine yönelik çalışmalarda sona gelindi.

20 TANESİ AFRİN’E GİDECEK

Erdoğan’ın ardından Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de yakın zamanda birkaç otonom insansız kara aracının sahada olacağını bildirdi. Müsteşarlık daha sonra 20’den fazla insansız kara aracının yakında TSK’ya teslim edilerek, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılacağını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, bu çabalar doğrultusunda TSK envanterine ilk olarak Katmerciler firması tarafından geliştirilen ve ilk ürünü Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) olarak ortaya çıkan insansız kara aracı girecek.

İlk kez geçen yılki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenen UKAP, şirketin çok amaçlı insansız kara aracı ailesinde yer alıyor. İnsansız kara aracının ilk konseptinde ASELSAN’ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi kullanılıyor.

Şirket, kısa süre sonra da ikinci ürün olarak Uzaktan Kumandalı Yangın Söndürücü’yü (UKYS) tanıttı.

UZAKTAN KUMANDA VE UYDU KONTROLÜ

Platform, el tipi kumandayla yakın mesafeden yönetilebiliyor. Büyük çanta tipi kumanda cihazı ise daha uzaklara, insanın erişemediği bölgelere öncü kuvvet olarak aracın gönderilmesine imkan sağlıyor. Böylece arkasındaki birliğin ve personelin zarar görmesini engelliyor.

Yakından kumanda, uzaktan kumandayla hakim olunamayan, insan görüşünün ya da anında tepki vermenin gerektiği durumlarda kullanılıyor.

Bunlara ilave olarak uydu aracılığıyla kontrol seçeneği de bulunuyor. Uydu kontrolü, birden fazla aracın mesafe sınırı olmaksızın kullanılmasına olanak veriyor.

ÇOK AMAÇLI KULLANILABİLİYOR

Katmerciler, insansız kara aracı konusundaki çalışmalarını çok karmaşık olmayan, gerektiğinde gözden çıkartılabilecek, geliştirmelere imkan veren, açık kaynak kodlu bir yapı temelinde yürütüyor.

Modüler bir yapıya sahip araç ihtiyaca göre kamera donanımıyla keşif ve gözetleme, radarla tehdit tespit, yaralı kurtarma, mayın temizleme, farklı araçların çekilmesi gibi amaçlar için de kullanılabilecek.

Gelecek versiyonlarında dar sokaklara girebilmesi için ufalıp büyüyebilen araçlar geliştirilecek.

UKAP’ın “drone”lara entegrasyonuyla daha geniş bir görüş alanı da elde edilebilecek.

Platform, uzaktan kumandalı kitiyle 3 kilometre mesafeden yönetilebiliyor. Operasyon süresi bataryayla minimum 5 saat iken, bu süre jeneratörle 8 saate kadar çıkabiliyor. Saatteki hızı 25 kilometre olan aracın hızını artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Aracın taşıma kapasitesi ise 3 tona kadar çıkıyor.

TSK’NIN KULLANDIĞI İNSANSIZ SİSTEMLER

TSK, son yıllarda SSM ve üniversitelerle yapılan çalışmalarda robotik sistemler üzerinde duruyor.

Özellikle son dönemde etkin olarak kullanılan insansız hava araçları önemli bir kuvvet çarpanı oldu. Yakın zamanda envantere giren “kamikaze drone”ların da sahada önemli etkinlik yaratması bekleniyor.

Güvenlik güçleri bunların yanı sıra hedef amaçlı insansız sistemlerden ve bomba imha robotlarından yararlanıyor.

Havada, karada, denizde ve uzayda insansız sistemlerden yararlanmak isteyen TSK, gelecekte ise insanın emrinde robotların olduğu bir yapıyı konsept olarak değerlendiriyor.

Güvenlik güçleri farklı ihtiyaç durumlarına göre gerektiğinde otonom, uzaktan komutalı, otomatik, mürettebatlı sistemler üzerinde duruyor.