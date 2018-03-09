Afrin’de askerin en çok ihtiyaç duyduğu şey…

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla devam ediyor. Harekatı yürüten kahraman Mehmetçik'imiz, cephede savaşırken kullandıkları mühimmatların yanı sıra, günlük ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelere de ihtiyaç duyuyor. Bu noktada askerlerin cephede en çok ihtiyaç duydukları malzemelerden biri olarak 'şarj aleti' gösteriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla devam ediyor. Harekatı yürüten kahraman Mehmetçik’imiz, cephede savaşırken kullandıkları mühimmatların yanı sıra, günlük ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelere de ihtiyaç duyuyor. Bu noktada askerlerin cephede en çok ihtiyaç duydukları malzemelerden biri olarak ‘şarj aleti’ gösteriliyor.

Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte ilerleyişini sürdüren TSK birliklerinin beklenenden daha kısa sürede, kırsalını teröristlerden arındırarak Afrin merkezini kuşatacağı kaydedildi.

MORALLER YERİNDE

Güvenlik kaynakları son derece başarılı ilerleyen ve her adımında ayrı bir başarı hikayesi olarak yorumladığı Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerin moralinin yerinde olduğunu bildirdi. Operasyona katılan askerlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti. Yetkililer, operasyona katılan birliklerin Türkiye’den aldıkları haberler ve destek ile güç bulduğunu ve teröristle mücadelenin bu şekilde daha kolay ilerlediğini ifade etti.

ASKERİN TEK İSTEĞİ TAŞINABİLİR ŞARJ ALETİ

Öte yandan sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesini sürdüren askerlerin tek isteği ise Türkiye halkının kendilerine yönelik desteğini sürdürmesi. Özellikle mevsim şartlarından dolayı Türkiye’nin sınır hattına her türlü ihtiyaç malzemesi gönderdiğini öğrendiklerini ve çok duygulandıklarını anlatan askerler, “Bizlere ulaştırılması için Türkiye’nin çeşitli illerinden her türlü malzemenin sınıra gönderildiğini öğreniyoruz. Sık sık komutanlarımız da bu malzemeleri bizlere ulaştırıyor. Alınca çok mutlu oluyor ve böyle bir milletin ferdi olup, mücadele ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Ancak, bizim kıyafet ve gıda gibi tüm ihtiyaçlarımız zaten karşılanıyor” dedi.

Askerler, sınır ötesinde en çok ihtiyaç duydukları malzemenin ise iletişim sağladıkları cep telefonlarını şarj edebilecekleri taşınabilir şarj aleti olduğunu kaydetti.