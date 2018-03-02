Afrin’de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda, ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nda, ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, Afrin’in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

ATAK helikopterleri, Zeytin Dalı Harekâtında PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ’a mensup terör örgütü unsurlarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Kara operasyon birliklerine ateş desteği sağlayan ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar neticesinde, Afrin batısında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi.