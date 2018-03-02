Afrin şehidinin son paylaşımı yürekleri dağladı!

TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Arif Demirel'in Facebook hesabından yaptığı 'Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize' yazısı yürekleri dağladı. Ayrıca nişanlı olan şehidin 30 Ağustos gününe düğün tarihi aldığı öğrenildi.

TSK’nın Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Arif Demirel’in Facebook hesabından yaptığı ‘Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize’ yazısı yürekleri dağladı. Ayrıca nişanlı olan şehidin 30 Ağustos gününe düğün tarihi aldığı öğrenildi.

Afrin şehidi Arif Demirel’in ‘Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize’ yazısı yürekleri dağladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Arif Demirel’in Facebook hesabından yaptığı ‘Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize’ yazısı yürekleri dağladı. Ayrıca nişanlı olan şehidin 30 Ağustos gününe düğün tarihi aldığı öğrenildi

Arif Demirel’in akrabaları, çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, İnebolu’daki sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar ailenin acısını paylaşmak için köye akın etti.



30 AĞUSTOS’TA EVLENECEKTİ

Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel’in geçtiğimiz Eylül ayında nişanlandığı ve 30 Ağustos 2018 tarihine nikah günü aldığı öğrenildi.

Öte yandan Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel’in 5 Kasım 2017 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesindeki askeri birliğinden Afrin’e göreve giderken sosyal paylaşım sitesindeki yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Şehit Arif Demirel’in “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize, görev başlasın” yazısı yazdığı görüldü.