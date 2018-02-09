Afrin operasyonu - Adnan Yıldırım - Yeni Meram Gazetesi

Değerli okuyucular malumunuz son dönemin gündem maddesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırlarımızı korumak için Afrin’e yönelik düzenlediği operasyon.

Tüm gönlümüzle, tüm varlığımızla bu operasyonun başarılı bir şekilde ve en az kayıpla sonuçlanması tek isteğimiz.

Bu vatanın evlatları Türkiye’nin güvenliği için canını ortaya koyup mücadele ederken, askerimizin bu mücadelesini iç siyaset malzemesi haline getirmemek en doğrusu olur diye düşünüyorum.

Türk ordusu Afrin’de sadece PYD/PKK ile mücadele etmiyor. Askerimiz orada emperyalizmle, bir bakıma ABD ile mücadele ediyor.

Durum bu kadar ciddi iken şehit haberleri gelirken, yapmamız gereken millet olarak bir ve beraber olmamızdır.

Askerimize sonuna kadar destek olmamız her Türkiye Cumhuriyet vatandaşının görevidir.

Ordumuz büyük bir operasyon içerisindeyken siyaset bir kenara bırakılmalıdır.

Tek dileğimiz en az kayıpla Mehmetçiklerimizin bu operasyonu başarılı bir şekilde sonuçlandırmasıdır.