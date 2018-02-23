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Afrin harekatında böyle fotoğraf görülmedi

  • Giriş Tarihi: 23.02.2018 14:16
  • Güncelleme Tarihi: 23.02.2018 14:16
Afrin harekatında böyle fotoğraf görülmedi

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 34 gün geride kaldı. Mehmetçik, 8 köyü daha PYD/YPG’li teröristlerden temizledi, 99 noktada kontrol sağlandı. Temizlenen bölgelerle, Afrin’i çevreleyen hilal tamamlanmak üzere.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 34 gün geride kaldı. Mehmetçik, 8 köyü daha PYD/YPG’li teröristlerden temizledi, 99 noktada kontrol sağlandı. Temizlenen bölgelerle, Afrin’i çevreleyen hilal tamamlanmak üzere.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 34 gün geride kaldı. Mehmetçik, 8 köyü daha PYD/YPG’li teröristlerden temizledi, 99 noktada kontrol sağlandı. Temizlenen bölgelerle, Afrin’i çevreleyen hilal tamamlanmak üzere.

DEDE ÇAY DEMLEYİP DUA ETTİ

Hassa sınırında kendi elleriyle çay demleyip askerimize ikram eden dede sonra da duasını ederek Mehmetçik’e Allah’tan zafer istedi.


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