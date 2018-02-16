Afrin gazisine Konya’da coşkulu karşılama

Afrin Harekâtı Gazisi Uzman Çavuş Serkan Köroğlu, Meram Belediyesi ziyaretinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Köroğlu, “Böyle görünce daha bir şevkleniyor ve gururlanıyor insan” dedi. Başkan Toru da, “Sizde zaten o şevk var, hiç ölmemiş ki” ifadelerini kullandı.

Afrin Harekâtı Gazisi Uzman Çavuş Serkan Köroğlu, Meram Belediyesi ziyaretinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Köroğlu, “Böyle görünce daha bir şevkleniyor ve gururlanıyor insan” dedi. Başkan Toru da, “Sizde zaten o şevk var, hiç ölmemiş ki” ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentindeki teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda yaralanarak gazi olan Konyalı Uzman Çavuş Serkan Köroğlu’nu geçtiğimiz günlerde ziyaret etmişti. Kahraman gazi hastane kontrollerinden sonra Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya iade-i ziyarette bulunmak istedi.



Meram Belediyesi girişinde belediye personeli tarafından “Bu millet seninle gurur duyuyor”, “En büyük asker bizim asker” gibi sloganlarla ve büyük bir coşkuyla karşılanan Afrin Gazisi Uzman Çavuş Serkan Köroğlu, duygularına hakim olamadı.





“GAZİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Gazimizle gurur duyduğumuzu ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Serkan kardeşimiz daha önce Fırat Kalkanı Harekâtı’nda gazi düşmüş, geldi. İyileştikten sonra tekrar operasyonu çıktı ve Afrin’de teröristlerle mücadelede şarapnel parçasının isabet etmesiyle tekrar gazi oldu. Kendisini evinde ziyaret ettiğimizde; ‘Arkamda bekleyen olmasın, bu vatan için ben tekrar gideceğim’ dedi. Vatan için şu ana kadar evliliği düşünmemiş bir kardeşimiz. Böyle kardeşlerimiz oldukça bu vatan düşmez, bu bayrak inmez inşallah” diye konuştu.

Başkan Toru, konuşmasında şunları kaydetti: “Bu vatan hep ayakta kaldı. Yiğitlerimiz doğarken kulağına ezan okundu, ölürken de salalarla uğurlandı. Bu topraklar böyle mümbit topraklardır. Serkan kardeşimiz gibi vatan evlatlarından Allah razı olsun, Rabbim onları her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin. Biz onunla, onun gibi Mehmetçiklerimizin hepsiyle gurur duyuyoruz. Devletimizin bekası için her daim bütün milletimizin duası sizinledir”

Gazi Serkan Köroğlu da belediyedeki karşılama için, “Böyle görünce daha bir şevkleniyor ve gururlanıyor insan” dedi. Başkan Toru da, “Sizde zaten o şevk var, hiç ölmemiş ki” ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Gazi Serkan Köroğlu’na günün anısına filografi sanatıyla yapılmış Türk bayrağı tablosu hediye etti.