Adese, Ankara Yolu ve Akköprü Mağazalarını Yeniledi

Müşterilerine daha keyifli bir alışveriş deneyimi sunabilmek için mağazalarını modernize eden Adese, Hava Lojmanları mağazasının ardından Ankara Yolu ve Akköprü mağazalarını da yeniledi. Adese, yenilenen çehreleriyle tekrardan hizmete açtığı iki mağazasında açılışa özel birbirinden avantajlı indirim fırsatları sunuyor.

Müşterilerine daha keyifli bir alışveriş deneyimi sunabilmek için mağazalarını modernize eden Adese, Hava Lojmanları mağazasının ardından Ankara Yolu ve Akköprü mağazalarını da yeniledi. Adese, yenilenen çehreleriyle tekrardan hizmete açtığı iki mağazasında açılışa özel birbirinden avantajlı indirim fırsatları sunuyor.

İttifak Holding’in ulusal perakende markası Adese, Şubat ayının başında yenilediği Konya Hava Lojmanları mağazasının ardından yine Konya’da bulunan Ankara Yolu ve Ankara’da yer alan Akköprü mağazalarını baştan aşağı yeniledi.

Yenilenen çehreleriyle tekrardan hizmet vermeye başlayan Ankara Yolu ve Akköprü mağazalarının açılışları İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Sözbir, İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Tahir Atila, İttifak Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Palta, Adese Genel Müdürü Ahmet Özkürkçüler, Adese Genel Müdür Yardımcıları Nurettin Örücü ve Yunus Köse, Adese yöneticileri ve müşterilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Ankara Yolu mağazası 360 metrekarelik alanda, 2 kasa, 9 personel ve yaklaşık 6 bin ürün çeşidiyle, Akköprü mağazası ise 910 metrekarelik alanda, 4 kasa, 30 personel ve yaklaşık 12 bin ürün çeşidiyle Adese müşterilerine tekrardan hizmet vermeye başladı. Adese, modernize edip tekrardan hizmete açtığı bu iki mağazasında müşterilerine yüzlerce üründe birbirinden avantajlı indirim fırsatları sunuyor.



“Süregelen hizmet anlayışımızı daha verimli hale getiriyoruz”

Müşterilerine daha ferah bir ortamda daha keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı arzuladıklarını ifade eden Adese Genel Müdürü Ahmet Özkürkçüler, “Adese olarak müşterilerimize keyifli bir alışveriş deneyimi, bol ürün çeşitliliği ve kalite sunmak için çaba sarf ediyoruz. Süregelen sistem ve hizmet anlayışımızı daha etkin ve daha verimli hale getiriyoruz. Bu anlamda Ankara Yolu ve Akköprü mağazalarımızı teknik, mimari ve görsel bakımdan yeniden dizayn ettik” dedi.



Yeni mağaza açılışları devam edecek

Diğer yandan yeni mağaza açılışlarının da süreceğini dile getiren Özkürkçüler, 2 Mart Cuma günü Aksaray Toki mağazasının açılışını yapacaklarını, yakın bir süre içerisinde de yine Aksaray’da Paşacık mağazasının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.