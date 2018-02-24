Abdullah Gül’den tepki: Utanç verici!

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Esad rejiminin saldırıları sonrası yüzlerce insanın hayatını kaybettiği Doğu Guta’yla ilgili sessizliğe tepki gösterdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Gül, "Dünyanın sessizliği insanlık adına utanç verici" dedi.

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Esad rejiminin saldırıları sonrası yüzlerce insanın hayatını kaybettiği Doğu Guta’yla ilgili sessizliğe tepki gösterdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Gül, “Dünyanın sessizliği insanlık adına utanç verici” dedi.

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 400’ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği Doğu Guta’yla ilgili sessizliğe tepki gösterdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Gül, şu ifadeleri kullandı:

“Şam yakınlarındaki Guta’da tüm dünyanın gözleri önünde çocuklar dahil sivil halk katlediliyor. Dünyanın buna sessiz kalması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin dün bu konuda karar alamaması insanlık adına utanç verici.”