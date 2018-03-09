ABD’den sinsi Türkiye planı! Gizli gizli…

Türkiye ile ABD arasında Suriye ihtilafını çözmek için kurulan komite öncesinde Kongre’de Türkiye aleyhine gizli bir oturum gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Türkiye ile ABD arasında Suriye ihtilafını çözmek için kurulan komite öncesinde Kongre’de Türkiye aleyhine gizli bir oturum gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Suriye, FETÖ ve PKK konularında Türkiye-ABD arasındaki görüş ayrılıklarına çözüm bulmak için kararlaştırılan 3’lü komite toplantılarından ilki dün Washington’da gerçekleştirildi.

Komitelerin ilki Suriye konusuyla toplandı. Türkiye’nin Münbiç’i terör örgütü PYD/PKK’dan arındırma talebi görüşüldü. Ancak toplantı öncesi ABD Kongresi’nde gerçekleşen gizli bir oturum göze çarptı.

Elde edinilen bilgilere göre oturumda komite toplantılarına karşı pozisyon alındı ve Türkiye’yi köşeye sıkıştırma planları yapıldı. Bazı üyeler, Rusya’dan S-400 alması karşılığında “Türkiye’yi F-35 projesinin dışına itelim” ifadesini kullandı. Bazları da, Türkiye’nin F-35 projesinin tedarikçisi olduğunu iddia ederek, “Türkiye’den artık parça almayalım” dedi. Ancak Türkiye F-35’in tedarikçisi değil projenin ortağı olduğu için böyle bir ihtimal bulunmuyor.

YENİ VİZE KRİZİ YARATALIM

Öte yandan toplantılardan ABD lehine sonuçlar çıkmaması durumunda yeni bir vize krizi yaratılması da teklif edildi. (Akşam)