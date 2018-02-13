AB destekli projeler ile gençlere katkı sağlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi, Eurodesk Temas Noktası olduğu 2011 yılından bugüne Avrupa'nın birçok ülkesinde yürütülen projelere 800’ün üzerinde gönüllünün katılımını sağlarken projelere yaklaşık 300 bin euro hibe desteği sağladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi, Eurodesk Temas Noktası olduğu 2011 yılından bugüne Avrupa’nın birçok ülkesinde yürütülen projelere 800’ün üzerinde gönüllünün katılımını sağlarken projelere yaklaşık 300 bin euro hibe desteği sağladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi, Eurodesk Temas Noktası olarak gençlere yönelik Avrupa fırsatları eğitim seminerlerini ve bilgilendirme programlarını sürdürüyor. Avrupa fırsatları hakkında gençlere ücretsiz bilgi vermek, gençlerin gelişimi ve Avrupa fırsatlarına yönelik sorularının cevap bulması adına yürütülen çalışma kapsamında Avrupa’nın birçok ülkesindeki projelere 2011 yılından bu yana 800’ün üzerinde Konyalı gönüllünün katılımı sağlandı. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da eş finansman desteği verilen gençlik değişimi programlarından bugüne kadar alınan hibe desteği ise 300 bin euroya yaklaştı. Yalnızca 2017 yılının son 6 ayında, Hırvatistan, İtalya, Portekiz, Litvanya, Almanya ve Ermenistan gibi 6 farklı ülkenin 12 farklı şehrinde gerçekleştirilen 9 projede 78 gönüllü de ülkemizi temsil etme şansı yakaladı. Projelere katılım sağlanan tüm ülkelerde ve Konya’da ağırlanan yabancı gençlere Türkiye ve Konya ile ilgili ekonomik, sosyal, tarihi, kültürel, sportif ve daha birçok farklı alanda tanıtım yapılarak bu alanda da ciddi katkılar sağlandı.