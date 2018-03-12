97 bin 108 eleman aranıyor

İŞKUR vasıtasıyla aranan eleman sayısı yükselişe geçti. Halen işverenler 97 bin 108 işçi arıyor. Alımlarda başı 21 bin 117 ile beden işçisi, 4 bin 325 ile temizlik görevlisi, 3 bin 318 satış danışmanı çekiyor

İŞKUR vasıtasıyla aranan eleman sayısı yükselişe geçti. Halen işverenler 97 bin 108 işçi arıyor. Alımlarda başı 21 bin 117 ile beden işçisi, 4 bin 325 ile temizlik görevlisi, 3 bin 318 satış danışmanı çekiyor

İstihdam seferberliğinde ikinci aşama için sağlanan teşvikler yasalaşma yolunda ilerlerken, hem özel sektör hem de kamu alımlarına eleman alımlarına devam ediyor. Firmaların aradığı eleman sayısı arttı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla aranan eleman sayısı yükselişe geçti.

EN ÇOK BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

İş arayanlarla işverenleri buluşturan Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR), açık iş sayısı 97 bin 108’e ulaştı. En çok eleman aranan alanların başında ise beden işçiliği geliyor. Türkiye genelinde işverenler 21 bin 117 beden işçisi arıyor. Firmalar, 4 bin 325 temizlik görevlisi, 3 bin 318 satış danışmanı, 3 bin 224 güvenlik görevlisi, 2 bin 955 garson, 2 bin 429 turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 245 makineci (dikiş) arıyor.

İŞKUR’A ÜYE OLUP BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Yine firmalar İŞKUR vasıtasıyla bin 435 pazarlamacı, bin 388 reyon görevlisi, bin 324 ön muhasebeci, bin 299 sevkiyat görevlisi, bin 185 gaz altı kaynakçısı, bin 106 çağrı merkezi müşteri temsilcisi, bin 81 şoför (yük taşıma), bin 25 kasiyer almak için kolları sıvadı. İş arayanlar, ister İŞKUR’un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor.