81 ilde düğmeye basıldı! Dev operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ili kapsayacak şekilde "Duman-3" operasyonu yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ili kapsayacak şekilde “Duman-3” operasyonu yapıldı.

EmniyetGenel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadelede suça konu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik bugün 81 ilde “Duman-3” uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 3 bin 119 personel ile 22 görev köpeğinden oluşan 1198 ekibin katıldığı uygulamada, tekel bayi, büfe ve “tablacı” gibi isimler altında faaliyet gösteren 1580 iş yerinde arama ve denetim yapılırken, 123 kişi gözaltına alındı ve aranan 8 kişi de yakalandı. Uygulamada, 72 bin 762 paket gümrük kaçağı sigara, 642 bin 507 içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 1908 kaçak puro, 935 kilogram nargile ve pipo tütünü, 1 milyon 146 bin 618 boş makaron ile 1438 kaçak elektronik sigara ve likiti, 2 boş makaron doldurarak sigara üretmeye yarayan elektrikli makine, 1273 şişe gümrük kaçağı içki, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 105 fişek ile 114 kilogram kaçak çay, 40 bin tıbbi ilaç, 2 bin cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Uygulamada ayrıca, iş yerlerinden 104’ünün iş yeri açma izin belgesinin, 149’unun tütün mamulleri satış izin belgesinin ve 82’sinin de vergi levhasının olmadığı tespit edildi. Bu iş yerlerine 1 milyon 453 bin 534 lira idari para cezası uygulandı. Açıklamada, “172 yıldır huzur ve güvenin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının kaçakçılıkla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir.” ifadesine de yer verildi.