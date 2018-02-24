8-10 lira alınıyordu! İndirim geldi

ATM'lerden farklı bankı kartı ile para çekme işlemlerinde alınan fahiş komisyon ücretlerine düzenleme getirildi.

Ortak ​ATM’lerden farklı kartlar ile para çekme işlemi sırasında alınan fahiş komisyon ücretlerine sınırlama getirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, ortak ATM’lerden para çekenlerden alınan ücretlerin çok yükselmesi üzerine sınırlama getirdiklerine dikkat çekti.

Gelir kapısı haline getirenler var!

Yılmaz, “Ortak ATM’de alınan ücreti abartıp bunu gelir kapısı haline getiren bankalar var” diye uyardı.

100 liraya 10 lira

Ortak ATM’lerin yaygınlaştırıldığını dile getiren Yılmaz, “Herhangi bir ATM’den 100 lira çekmek istediğinizde bunun komisyonu veya bankanın aldığı ücretle birlikte vatandaş yaklaşık 8-10 liralık ücret ödemek zorunda kalıyordu” dedi.

2 lira 30 kuruş sınırı

Aralık ayında bir düzenleme yaptıklarını böylece de 100 liralık para çekiminde alınabilecek ücreti 2 lira 30 kuruşa kadar sınırladıklarını, söyleyen Yılmaz, bundan sonra azami alınabilecek ücretin 2 lira 30 kuruş olacağını belirtti.