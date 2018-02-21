5G’ye ilk geçecek şehirler belli oldu

Akıllı telefonlardaki internet hızını ciddi bir oranda artıracak olan 5G teknolojisine ilk geçiş yapacak 3 şehir belirlendi.

Akıllı telefonlardaki internet hızını ciddi bir oranda artıracak olan 5G teknolojisine ilk geçiş yapacak 3 şehir belirlendi.

Akıllı telefonlar, akıllı saatler, akıllı evler hatta otomobiller artık kopmayan ve hızlı bir bağlantıya ihtiyaç duyuyor. Tüm bu cihazların ihtiyaç duyduğu bant genişliğini sunmak için 5G teknolojisi geliştirildi.

Büyük bir değişimin yaşanacağı ve internete ulaşımın aşırı kolaylaşacağı 5G dönemi dünya genelinde 2020 itibarıyla başlayacak. Bunun nedeni ise Telekom firmalarının ciddi masraflar yapmak zorunda olması. Baz istasyonları değişecek, altyapı yenilenecek ve ileri teknoloji iletişim uyduları fırlatılacak.

İlk olarak ABD’de üç şehir geçecek

Akıllı telefonlardaki internet hızını ciddi bir oranda artıracak olan 5G teknolojisine geçecek ilk 3 şehir belli oldu. Dünyanın en büyük operatörlerinden olan AT&T, ABD’nin 3 kenti için çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Söz konusu şehirlerden ikisi ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Dallas ve Waco iken, diğeri Atlanta eyaletinin merkezi olan Georgia olacak.

Ülkemizdeki Telekom firmaları da çalışmalarını hızla sürdürüyor. Muhtemelen önümüzdeki yıldan itibaren çoğu yerde 5G bağlantısı sinyalleri dağıtılmaya başlayacak.