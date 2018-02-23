471 maden şehidinin yakınına istihdam müjdesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen "torba tasarı"yla, 2003-2014 tarihlerinde madenlerde meydana gelen kazalarda ölen 471 kişinin yakınları kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen “torba tasarı”yla, 2003-2014 tarihlerinde madenlerde meydana gelen kazalarda ölen 471 kişinin yakınları kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan “Torba tasarı” kabul edildi.

Tasarının 65. maddesine göre, 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihlerinde kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri olmak üzere toplam bir kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

Maddeyle ilgili bilgi veren SGK Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, Soma ve Ermenek’te meydana gelen maden kazalarıyla ilgili maden şehitlerine birtakım haklar verildiğini anımsattı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda bir başka tasarıda, İş Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 10 Haziran 2003 ile bu kazaların meydana geldiği tarihler arasındakilere de bu hakların verilmesi konusunda mutabakata varıldığını hatırlatan Ceylan, bu dönemde hayatını kaybedenlerin yakınlarına istihdam hakkı verilmediğini, düzenlemeyle, bu eksikliğin giderileceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, bu tarihler arasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden 471 madencinin eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

Kapsamı genişletilebilir

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, madde üzerinde konuşurken, 1983’te Kandilli’deki grizu patlamasında 100’den fazla, 1990’lı yılların başında Kozlu’da yaşanan grizu faciasında da 260’tan fazla madencinin şehit olduğunu hatırlattı. Çaturoğlu, “Düzenleme bu şekliyle onları kapsamıyor. Bunun içeriğinin biraz daha incelenip, derinleştirilip bu mağduriyetleri de giderecek şekilde genişletilmesi lazım. Maden şehitlerinin yakınları da bu müjdeli haberi bekliyor.” dedi.

CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Şerafettin Turpcu ile CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ile HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da yaptıkları konuşmalarda süre sınırlandırmasının kaldırılmasını talep etti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal da bu taleplere “makul, mantıklı” karşılığını verdi.

Bunun üzerine, toplantıya ara verildi ve partilerin temsilcileri bir araya geldi.

Yapılan toplantıda, TBMM Genel Kurulu’nda bu taleplere yönelik bir çalışma gerçekleştirilmesi konusunda partiler arasında mutabakata varıldı. CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, bu konudaki CHP önergesini, Genel Kurulda düzenleme yapılmasını sağlamaya yönelik geri çektiklerini dile getirdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan, AK Parti Isparta Milletvekili Sadi Süreyya Bilgiç de “Gruplar arasındaki bir anlaşmayla bu konu Genel Kurul gündemine taşınacak ve orada düzenlemeyi yapacağız.” bilgisini vererek, maddeyi oya sundu.