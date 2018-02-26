4 kıtada 72 ülkeye yağ satıyor

Konya'da faaliyet gösteren Zade firması, üretiminin önemli bir bölümünü 4 kıtada 72 ülkeye satıyor.

Konya’da faaliyet gösteren Zade firması, üretiminin önemli bir bölümünü 4 kıtada 72 ülkeye satıyor.

Merkez Selçuklu ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmanın, 140 bin metrekarelik fabrikasında 450 işçiyle yağ ve ürünleri imal ediliyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Afrika, Avrupa, Asya ve Amerika kıtasında birçok ülkeye yağ ve ürünleri sattıklarını söyledi.

Yıllık 130 bin ton yağ ürettiklerini dile getiren Büyükhelvacıgil, şöyle konuştu:

“Tamamen yüksek teknolojiye sahip, dünyanın en temiz, en hijyenik tesisinde yağ üretmekteyiz. 450 kişilik bir kadroyla bunu sağlıyoruz. Yaklaşık 72 ülkeye bu yıl itibariyle üretimimizin yüzde 10’unu ihraç ediyoruz. Yani yaklaşık 20 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunu artırmak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Myanmar, Gana, Çin ve Katar en çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında geliyor.”

Büyükhelvacıgil, 130 yıldır faaliyet gösteren bir aile şirketi olduklarını, yağ üretimine 1991 yılında başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“İlk olarak günlük 60 ton olmak üzere yıllık 20 bin ton üretim yapıyorduk. Bugün bunu günlük 400 tona çıkardık. Yılda 130 bin ton yağ üretiyoruz. Ayçiçek, mısır ve zeytinyağı gibi birçok yağ ihraç ediyoruz. Bu durum, ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Ortadoğu ve Amerika’ya gönderdiğimiz yağların ambalajları bile değişebiliyor. Ancak talepler her ne kadar farklı olsa da birçok ülkede marka olmayı başardık.”

Kendilerinin kullanamayacağı hiçbir ürünü ihraç etmediklerini vurgulayan Büyükhelvacıgil, Türkiye’nin kaliteli üretim imajına katkı sunmak için kusursuz ürün ihraç etmeye çalıştıklarını söyledi.