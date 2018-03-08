3055 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3055 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 3055 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 47 gün geride kalırken hava koşullarının da düzelmesiyle kritik Cinderes beldesi merkezine yönelik operasyonları hızlandıran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’e kuzeydoğudan açılan yolu kontrol eden ve PYD/PKK’nın doğu kanadındaki önemli savunma hatlarından biri olan Kafr Cenne köyünü ve Maçale köyünü de teröristlerden temizledi. Böylece Afrin merkeze yaklaşık 7 kilometrelik mesafe kaldı.

09:34 Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 3055 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.