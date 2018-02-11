300 koyun projesinin detayları belli oldu

Hükümetin köyüne geri dönenler için başlattığı 300 damızlık koyun projesinin detayları belli oldu.

Hükümetin köyüne geri dönenler için başlattığı 300 damızlık koyun projesinin detayları belli oldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, köye dönüş projesi olarak Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından kısmen açıklanan 300 damızlık koyun, sigorta ve maaş desteği, Antalya’da ilgiyle karşılandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen, projeyle ilgili sıkça arayanlar olduğunu kaydetti. Projenin detayları ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasını beklediklerini belirten Özen, söz konusu şartların 23- 24 Şubat gibi netleşeceğini aktardı.

Antalya’nın büyükşehir statüsünde olması ve köy tüzel kişiliğinin bu kapsamda kaldırılması nedeniyle içinde bulunduğu duruma ilişkin açıklama yapan Mustafa Özen, bu tür projelerde ‘köy’ ifadesi kullanılsa da problem yaşanmadığını kaydetti. Özen, kırsal kalkınma ve köyüne dönen genç çiftçilere verilen desteklerden, daha önce köy statüsünde olup büyükşehir yasası kapsamında mahalleye dönüşen kırsal alanlardaki vatandaşların sorunsuz yararlanabildiğini kaydetti.

İPOTEK KARŞILIĞI 300 KOYUN

Projede ilk açıklanan bilgilere göre, köyüne geri dönen her aileye, tapu karşılığı ipotek gösterilerek 300 damızlık koyun, koyunlara bakacak kişiye de sigorta ve asgari ücret maaş desteği verilecek. Ayrıca köyüne geri dönerek bu şekilde çiftlik kuran ailelere yem, ilaç ve veteriner desteği sağlanacak. Geri ödemeler ise damızlık koyunların yavrulaması ve bunların devlet garantisi alımı şeklinde gerçekleşecek.