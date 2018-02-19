300 koyun projesini destekliyoruz

Konsiad Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, Tarım Bakanlığı’nın köyüne dönene 300 koyun projesinin yatırım anlamlarını genişlettiğini söyledi

Konsiad Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, Tarım Bakanlığı’nın köyüne dönene 300 koyun projesinin yatırım anlamlarını genişlettiğini söyledi

Kısa adı KONSİAD olan Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın 300 koyun projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

KONSİAD olarak “Konya’da her ilçeye bir yatırım” sloganıyla yola çıktık. Bütün ilçelerimizi aşağı yukarı gezdik. Buradaki mülki ve idari amirlerimiz, yani belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımızla görüşmeler yaptık. Bazı ilçelerimizde ise geniş kapsamlı yatırım toplantıları yaptık. İlk adımı bilindiği üzere Seydişehir’de attık. Bu ilçemize bir üyemiz çorap fabrikası kuruyoruz.

Aslında bu yatırım farklı bir ile yapılacaktı. Ancak girişimlerimiz sonucunda biz bunu Seydişehir’e kaydırdık. Biz yapacağımız yatırımlarla ilçelerimizde yeni bir canlılığın hesabını yaparken, Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı 300 koyun projesi bizleri son derece sevindirmiştir.

Çünkü bu projeyle bizim yatırım alanlarımızın genişleyeceğini düşünüyoruz. Örneğin bizim süt ve süt ürünleri sektöründeki bir üyemiz ilçelerimizden birine yatırım yapmayı düşünüyordu. Ancak ilçede yeterli süt toplanamadığı için bu yatırımını gerçekleştirememişti. Ancak bu projeyle yatırımcımızın önünde açılmış oldu. Aynı şekilde et sektöründeki yatırımcılarımıza da yatırım imkânı doğdu”. dedi.

İlçelerde istihdamı artırmak böylelikle de kentten kırsala dönüşleri amaçladıklarını daha önce açıkladıklarını dile getiren Başkan Aydın “ En son Güneysınır’da bir toplantı yaptık. Buraya Konsiad Genel Başkanımız ve yatırımcılarımızla birlikte ilçenin mülki ve idari amirlerinin yanında ilçenin önemli işadamları da katılmıştı. Burada da ilçe projelerimizi ve hedeflerimizi açıklamıştık. En büyük hedefimizin de kentten köye dönüş olduğunu ifade etmiştik. Tam böyle bir zamanda Tarım Bakanlığının köyüne dönene 300 koyun projesi açıklandı. Projeyi son derece yerinde buluyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz. Bugüne kadar kırsal kalkınmayı destekleyen, köylüye, çiftçiye ciddi destekler veren hükümetimiz, bu projeyle de kırsal kalkınmaya ne kadar önem verdiğini göstermiştir” diye konuştu.

Konsiad olarak projeye destek vereceklerini, köylünün et ve sütlerini değerlendirme noktasında yatırım yapmayı hedeflediklerini belirten Aydın, ilimiz ve ülkemiz için elimizi taşın altına her zaman koyduk, bundan sonra da koymaya devam edeceğiz. Gerek ülke ekonomisi, gerekse sosyal projelerde sorumluluk aldık, almaya da devam edeceğiz” şeklinde görüşlerini ifade etti.