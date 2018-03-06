2872 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikte yürttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2872 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) birlikte yürttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2872 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2872 oldu.