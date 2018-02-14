14 Şubat Sevgililer Günü’nde Mutluluğa ‘Evet’ Dediler

Evlilik tarihlerini özel kılmak isteyen çiftler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturarak, mutluluğa 'evet' dedi.

Evlilik tarihlerini özel kılmak isteyen çiftler 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikah masasına oturarak, mutluluğa ‘evet’ dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Bağcılar’da nikah yoğunluğu yaşandı.

Bu özel günde dünya evine girmek isteyen çiftler, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda bulunan nikah salonuna akın etti. Günde 15 çiftinin nikahının kıyıldığı salonda Sevgililer Günü nedeniyle dünya evine girmek isteyenlerin sayısı tam dört katına çıktı. 14 Şubat için 61 kişinin kayıt yaptırdığı nikah salonunda gün boyunca 5 dakikada bir nikah kıyıldı.

Evlilik tarihlerini unutulmaz hale getirmek için 14 Şubat’ta nikah masasına oturan çiftlerin heyecanına yakınları da ortak oldu. Genç çiftler yeni bir hayata imza atarken, aileler de fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Kardeşlerin çifte nikahı

Sevgililer gününü daha da unutulmaz hale getirmek isteyen Aynur Taş ve Yakup Taş kardeşler ise çifte nikah kıydı. Çifte nikah ile bu özel günlerini daha da unutulmaz hale getiren kardeşler, nikah saatini bekleyen diğer çiftlerin de ilgi odağı oldu.



‘‘Hem Sevgililer Günü, hem de evlilik yıl dönümümüz olacak’’

Mutluluklarını ifade eden Güler ve Cevat Özkan çifti, ‘‘Çok heyecan verici, mutlu ve özel bir gün bugün. Çok mutluyuz, hem sevililer günü hem de evlilik yıl dönümümüz olmasını istediğimiz için bugünü tercih ettik. Nikah gününü bugüne almak eşimin kararıydı ben o kadar romantik değilim’’ dedi.

Nikahları kıyılan Tuğba ve Erdem Çoruk çifti ise, “Geçtiğimiz yıl bugün evlenme teklifi almıştım. Düğünümüz Mart’ta yaklaştı ama biz yine aynı gün olsun istedik, ondan dolayı 14 Şubat’ı seçtik. Nikah tarihini bu güne almak ikimizin de ortak fikriydi’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Çifte nikahımız sayesinde bugün unutulmaz olacak’’

Çifte nikahları kıyılan Aynur, Kemal Girte ve Özge, Yakup Taş çiftleri ise, “Aslında 13 Şubat bizim yıl dönümümüzdü, bugün de Sevgililer Günü. Kardeşimle birlikte denk getirdik ve nikah tarihlerimizi aynı güne aldık. Tabi hepimiz böyle istedik, aynı fikirdeydik. Bizim için çok özel bir anı oldu, unutulmaz olacak ve hep aklımızda kalacak. Abla Kardeş ekstra bir şeyler katalım dedik’’ diye konuştu.