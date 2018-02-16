14 Şubat gelirini Şehit Aileleri Derneğine bağışladı

Konya’da yeni açılan bir işletme 14 Şubat günü elde ettiği gelirini Konya Şehit Aileleri Derneğine bağışladı.

Konya’da yeni açılan bir işletme 14 Şubat günü elde ettiği gelirini Konya Şehit Aileleri Derneğine bağışladı.

Konya’da yeni hizmete giren bir kafe, 14 Şubat Sevgililer Gününde farklı bir etkinliğe imza atarak, ‘En güzel sevgi karşılıksız sevgi’ adı altında bir program düzenledi. Kafede gün boyu elde edilen gelir Konya Şehit Aileleri Derneğine bağışlandı.

İşletme sahibi İsa Gökhan Duysak, “Sevgililer Günü nedeniyle firmalar farklı programlarla müşterilerine hizmette bulundu. Bizler de, ‘En güzel sevgi karşılıksız sevgi’ adı altında bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Ve bu karşılıksız sevgiyi en çok hak eden kesim ise vatan için canlarını siper eden şehitlerimizin geride bıraktığı yakınları olduğunu düşündük. Bu düşünce çerçevesinde 14 Şubat Çarşamba günü yapmış olduğumuz tüm ciroyu Şehit Aileleri Derneği’ne bağışlama kararı aldık. Bu özel günde vatanı, bayrağı, ülkesi ve bizlerin daha rahat yaşaması için gözünü kırpmadan can vererek o yüce mertebeye ulaşan şehitlerimizin aileleri için küçükte olsa bir katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İsa Gökhan Duysak’a ziyaret ettiği Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir teşekkür ederek plaket takdim etti.