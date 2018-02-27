13. Altın Dokunuşlar Sergisi katalogla kalıcı hale getirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)'nın yılsonu sergisi olan Altın Dokunuşlar, “Endülüs’ten Selçukluya” temasıyla sanatseverlerle buluşan sergi katalogla kalıcı hale getirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)’nın yılsonu sergisi olan Altın Dokunuşlar, “Endülüs’ten Selçukluya” temasıyla sanatseverlerle buluşan sergi katalogla kalıcı hale getirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın geleneksel hale gelen yıl sonu sergisi katalogu yapılarak sergide yer alan ürünler kalıcı hale getirildi. KOMEK’in Geleneksel 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, “Endülüs’ten Selçukluya” temasıyla açılan sergide yer alan 2 bin 17 eserin tamamı katalogda yer aldı. Sergide yer alan öğrencilerin ve öğretmenlerin el emeği göz nuru eserler Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izleri taşıyor.