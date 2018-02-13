10 kişilik mucize-Selim Karahan-Yeni Meram Gazetesi

Atiker Konyaspor, bu hafta final niteliğinde dediğimiz maçı oynadı ve bu sınavdan çok başarılı bir mücadele göstererek üç puanla çıktı. Sakat ve cezalılar nedeniyle önemli eksiklerimiz vardı ama alana çıkanlar yürekten oynayarak bu eksikleri kapattılar. Maça ev sahibi doğal olarak baskılı başladı, bizi yenerek devre dışı bırakmayı ve kendilerini de puan olarak rahatlatmayı amaçlıyorlardı. Hemen ilk dakikalarda Emre ile karşı karşıya kalan Serkan bu topu ayağıyla çıkararak kalecilik resitaline başladı. Biz ise ikinci akınımızda Jahoviç ile pozisyona girip penaltı kazandık, Eto’o bunu rahatlıkla gol yapınca da öne geçtik. Ancak bundan sonra takımımız kötü oynamaya, çıkarken top kaptırmaya ve pasları hep rakibe atmaya başladı. Bunlardan birinde de sol kanattan geliştirdikleri atakla golü buldular. Daha sonra oyun biraz dengelendi ama yine de onlar baskılıydı, biz ise Eto’o ile ayağa pas yaparak karşı kaleye gittik. Devre ortası geçilirken Ömer Ali sağ kanattan hücuma katıldı ve kişisel becerisiyle iki kişiyi çalımlayarak bizi tekrar öne geçirdi. Bu gol bizi iyice morallendirdi ve rakibe pozisyon vermeden oynamaya başladık. Devreye bu şekilde girelim de rakip iyice bozulsun derken uzatmalarda maçın kötü adamlarından Eren gereksiz bir penaltıya yol açtı. Bu penaltıyı harika çıkaran Serkan resitaline devam etti.

İkinci yarıya Alanya daha da baskılı başladı ve adeta bizi ceza alanımıza hapsetti. Sağdan soldan ortalar ve şutlarla kalemizi ablukaya aldılar, hepimiz bu oyun şekliyle maçı bitiremeyiz fikrine kapıldık. İkinci devrenin ortalarına doğru tam oyunu dengelemeye başlarken Moke aptalca hareketler yaparak ardarda iki sarı gördü ve kendini oyundan attırdı. Stoper olarak alınan bu adamın neden ön libero olarak görev aldığını ben çözebilmiş değilim, iyi oynadığı hiç bir maç da yok. Takım on kişi kalınca baskı daha da arttı ama Serkan ve defansımız son saniyeye kadar direnerek skoru korumayı başardılar ve bir futbol mucizesine imza attılar. Bu galibiyet ileriki haftalar için bizi çok olumlu anlamda geliştirecektir. Bundan sonra her maçımıza üç puan için çıkma cesaretini oyuncularımıza aşılayacaktır.

Sonucun güzelliğine karşın ikinci devredeki kötü oyunumuzu ve Eren, Moke ve Miloseviç’in dökülmelerini de göz ardı etmemeliyiz. Ayrıca Serkan, Ömer Ali ve de Filipoviç’in Konyaspor’daki en iyi futbollarını sergiledikleri gerçeğini de söylemeliyiz.